Моуриньо беспокоят травмы Валенсии

Антонио Валенсия Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявид, что его беспокоят участившиеся проблемы со здоровьем у капитана Антонио Валенсии.

Только в пятницу Моуриньо подтвердил, что именно 32-летний эквадорец будет капитаном "красных дьяволов" в новом сезоне, как два дня спустя Валенсия травмировался в самом начале товарищеского матча против "Сан-Хосе".

Антонио должен поправиться к следующей игре против "Милана", но Моуриньо весьма пессимистичен относительно будущего. Португалец предупреждает, что это далеко не последнее попадание защитника в лазарет.

"Он травмирован, и нам нужно привыкнуть к этому. В прошлом сезоне у него уже были похожие проблемы, поэтому в новом сезоне их будет еще больше", - цитирует Моуриньо Manchester Evening News.



Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 23.07.2018 12:00

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