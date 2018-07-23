Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип рискует пропустить старт нового сезона после травмы, полученной в товарищеском матче против дортмундской "Боруссии".

Напомним, сезон 2017/18 оказался досрочно завершен для Матипа из-за операции на поврежденном бедре. Вернувшись к тренировкам этим летом, Жоэль успел провести только три матча, после чего вновь угодил в лазарет, с другой травмой бедра.



26-летний камерунец был заменен уже на 22-й минуте предсезонного матча против "Боруссии", завершившегося поражением "красных" со счетом 3:1. Теперь у "Ливерпуля" есть большие сомнения, успеет ли Матип восстановиться к поединку первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма" 12 августа.



"Эта не та травма, что прежде. Похоже, что это лишь небольшой мышечный надрыв, мы надеемся на это".



"Но давайте посмотрим, прямо сейчас нам нечего добавить насчет этого. Конечно, это самый негативный момент сегодняшнего матча. Это не здорово. Такого рода вещи случаются, хотя ты и не хочешь этого".



"Возможно, завтра или послезавтра мы будем знать больше, но в данный момент мы знаем лишь то, что ему было слишком больно, чтобы продолжать игру", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.