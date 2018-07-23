Моуриньо: "В жизни ты не всегда получаешь то, что хочешь"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил своего нападающего Антони Мартиаля, что желание того покинуть клуб не будет удовлетворено.
В прошлом месяце 22-летний француз через своего агента Филиппа Ламболи заявил, что "принял решение" покинуть "Олд Траффорд". По слухам, "Челси" и "Бавария" уже выстроились в очередь на экс-игрока "Монако".
Однако после товарищеского матча против "Сан-Хосе Эртквейкс" (0:0) Моуриньо отказался предоставить какие-либо гарантии своему подопечному, философски заметив, что в жизни желания не всегда совпадают с возможностями.
"Я не знаю, что сказал его агент".
"Я бы хотел сейчас быть в Лос-Анджелесе, но я в Сан-Хосе. Захотев что-нибудь, ты не всегда можешь это получить в жизни. Я был бы счастлив остаться в Лос-Анджелесе, тренироваться в Лос-Анджелесе и все пять своих матчей сыграть в Лос-Анджелесе, чтобы нам не пришлось ездить, не пришлось менять отель, а затем мы вернулись бы в Манчестер".
"Я бы хотел сыграть против "Лестера" (в первом туре Премьер-Лиги) в воскресенье, но я вынужден играть в пятницу, поэтому в жизни ты не всегда получаешь то, что захочешь", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.
23.07.2018 10:00
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