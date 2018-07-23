Кариус ответил своим критикам

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус ответил на критику в свой адрес после очередного неубедительного матча.

На текущей неделе "красные" завершили приобретение Алиссона за 67 миллионов фунтов, однако бразилец еще не присоединился к тренировкам с командой Юргена Клоппа. То же самое касается Симона Миньоле, тогда как Данни Уорд был продан в "Лестер".



Таким образом, предсезонный период "красные" вынуждены проводить с Кариусом в воротах. 25-летний немец тем временем продолжает давать поводы для критики в свой адрес и никак не может избавиться от того давления, под которым он находится с финала Лиги Чемпионов.



Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 от дортмундской "Боруссии" в Америке. Кариус выглядел очень нервно в начале этого товарищеского матча, а в концовке совершил грубую ошибку, позволив сопернику забить. После игры Лорис обратился к социальным сетям и опубликовал ответ своим критикам.



"Я сочувствую тем, кто получает удовольствие, наблюдая за неудачами или страданиями других людей. Если вы в своей жизни столкнулись с такой сильной злостью и ненавистью, я молюсь, чтобы это прошло и для вас настали хорошие времена", — опубликовал сообщение в инстаграме на фоне черного цвета Кариус.