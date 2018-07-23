Кариус ответил своим критикам
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус ответил на критику в свой адрес после очередного неубедительного матча.
На текущей неделе "красные" завершили приобретение Алиссона за 67 миллионов фунтов, однако бразилец еще не присоединился к тренировкам с командой Юргена Клоппа. То же самое касается Симона Миньоле, тогда как Данни Уорд был продан в "Лестер".
Таким образом, предсезонный период "красные" вынуждены проводить с Кариусом в воротах. 25-летний немец тем временем продолжает давать поводы для критики в свой адрес и никак не может избавиться от того давления, под которым он находится с финала Лиги Чемпионов.
Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 от дортмундской "Боруссии" в Америке. Кариус выглядел очень нервно в начале этого товарищеского матча, а в концовке совершил грубую ошибку, позволив сопернику забить. После игры Лорис обратился к социальным сетям и опубликовал ответ своим критикам.
"Я сочувствую тем, кто получает удовольствие, наблюдая за неудачами или страданиями других людей. Если вы в своей жизни столкнулись с такой сильной злостью и ненавистью, я молюсь, чтобы это прошло и для вас настали хорошие времена", — опубликовал сообщение в инстаграме на фоне черного цвета Кариус.
23.07.2018 09:00
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Последние комментарии:
обидно за парня.
английские медиа не дадут ему покоя, фанаты не простят ему финала лиги чемпионов.
единственное и самое лучшее решения для Лориса - уйти в другой чемпионат для стабильной практики и реабилитации своей карьеры.
быть может, если его не травили, он бы справился. но так как хейтеры перешли на семью и формат 24/7, то ни о какой спокойной для развития обстановки речи не идет.
желаю ему заткнуть всех критиков и хейтеров!
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да он даже прыгать перестал. ни то что сейвами порадавать
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Это уже не кариус, а прогнивший пульпит...лечение не возможно....только удаление.
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Пожалейте бедного юношу.
Какой бедненький, в жопку его не целуют, вот он и фэйлит в каждом матче.
Могу только представить, что ему пишут портовые отморы после очередного матча в личку..
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Миниле уйдет жб, а этому полюбой нужно смена обстановки в аренде. и мы можем остаться без второго номера
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Разве он не понимает разницы "между неудачами других людей" и безалаберностью профессионального спортсмена с зарплатой сотен людей? Удивительно, но он явно не понимает сути своих обязанностей.
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да спрячьте его уже. хуле пацан позорится
пусть в айнтрах какой-то уже сольется
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