Кариус ответил своим критикам

Лорис Кариус Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус ответил на критику в свой адрес после очередного неубедительного матча.

На текущей неделе "красные" завершили приобретение Алиссона за 67 миллионов фунтов, однако бразилец еще не присоединился к тренировкам с командой Юргена Клоппа. То же самое касается Симона Миньоле, тогда как Данни Уорд был продан в "Лестер".

Таким образом, предсезонный период "красные" вынуждены проводить с Кариусом в воротах. 25-летний немец тем временем продолжает давать поводы для критики в свой адрес и никак не может избавиться от того давления, под которым он находится с финала Лиги Чемпионов.

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 от дортмундской "Боруссии" в Америке. Кариус выглядел очень нервно в начале этого товарищеского матча, а в концовке совершил грубую ошибку, позволив сопернику забить. После игры Лорис обратился к социальным сетям и опубликовал ответ своим критикам.

"Я сочувствую тем, кто получает удовольствие, наблюдая за неудачами или страданиями других людей. Если вы в своей жизни столкнулись с такой сильной злостью и ненавистью, я молюсь, чтобы это прошло и для вас настали хорошие времена", — опубликовал сообщение в инстаграме на фоне черного цвета Кариус.



Метки Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2018 09:00

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  1. liverpool888 23.07.2018 09:49 # liverpool888
    обидно за парня.
    английские медиа не дадут ему покоя, фанаты не простят ему финала лиги чемпионов.
    единственное и самое лучшее решения для Лориса - уйти в другой чемпионат для стабильной практики и реабилитации своей карьеры.
    быть может, если его не травили, он бы справился. но так как хейтеры перешли на семью и формат 24/7, то ни о какой спокойной для развития обстановки речи не идет.
    желаю ему заткнуть всех критиков и хейтеров!

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  2. chr1s8rown 23.07.2018 09:46 # chr1s8rown
    да он даже прыгать перестал. ни то что сейвами порадавать

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  3. haiko 23.07.2018 09:36 # haiko
    Это уже не кариус, а прогнивший пульпит...лечение не возможно....только удаление.

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  4. sellman 23.07.2018 09:09 # sellman
    Пожалейте бедного юношу.
    Какой бедненький, в жопку его не целуют, вот он и фэйлит в каждом матче.

    Могу только представить, что ему пишут портовые отморы после очередного матча в личку..

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  5. firmino9 23.07.2018 09:08 # firmino9
    Миниле уйдет жб, а этому полюбой нужно смена обстановки в аренде. и мы можем остаться без второго номера

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  6. vyrentz 23.07.2018 09:06 # vyrentz
    Разве он не понимает разницы "между неудачами других людей" и безалаберностью профессионального спортсмена с зарплатой сотен людей? Удивительно, но он явно не понимает сути своих обязанностей.

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  7. pauk 23.07.2018 09:03 # pauk
    да спрячьте его уже. хуле пацан позорится
    пусть в айнтрах какой-то уже сольется

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