Лапорт "завидует" победе сборной Франции на ЧМ-2018

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт признался, что испытал чувство зависти, наблюдая за победой сборной Франции на Чемпионате Мира в России.

Сменив "Атлетик" на "Сити" в январе, 24-летний Лапорт явно надеялся, что этот шаг по карьерной лестнице не останется без внимания со стороны главного тренера французской сборной Дидье Дешама.



Однако Дешам так и не включил Эмерика, ранее выступавшего за Францию на юношеском и молодежном уровнях, в заявку для участия в ЧМ-2018. Чемпион Премьер-Лиги остался расстроен этим решением, особенно после того, как подопечные Дидье выиграли мундиаль.



"Что я чувствовал, наблюдая за триумфом сборной Франции в России? Это была зависть, если честно".



"Однако решение было принято, и тебе лишь остается смириться с ним. Таков футбол".



"Это не стало особым сюрпризом для меня, ведь ранее я не привлекался к матчам сборной. Но в то же время я остался немного расстроен, что не поучаствовал в этой победе", — цитирует Лапорта Sky Sports.



Согласно слухам, теперь Лапорт, обошедшийся "горожанам" в 57 миллионов фунтов, подумывает о том, чтобы начать выступать за сборную Испании — благо за первую сборную французов Эмерик до сих пор не заигран.