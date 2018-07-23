Переход Мины в "Эвертон" зависит от "Барселоны"

Агент защитника "Барселоны" Йерри Мины заявил, что каталонский клуб должен принять решение, отпустить ли его клиента в "Эвертон".

Своей игрой на Чемпионате Мира в России за сборную Колумбии 23-летний Мина заинтересовал целый ряд клубов, которые надеются воспользоваться тем, что Йерри лишен регулярной практики на "Ноу Камп".



Среди этих клубов присутствует и "Эвертон", напрямую контактирующий с агентом и дядей защитника Джейром Миной. Как сообщает Goal, "ириски" готовы заплатить за Йерри 15 миллионов фунтов, и теперь "Барселона" должна принять решение.



"Пока что Йерри Мина показал себя лишь с одной стороны. Мы хотели, чтобы он перешел в "Барселону", а это нелегко. Это была цель номер один, и он ее выполнил".



"Он хочет преуспеть в мире в футбола и должен сделать это в клубе вроде "Барселоны". Я разговаривал с руководством клуба, и они сказали мне сохранять спокойствие. Они сказали, что у него есть контракт, но они выслушают предложения насчет него".



"На приобретении игрока настаивает "Эвертон", они обратились к нам напрямую. Есть и другие команды, включая "Зенит", но мы надеемся, что "Барселона" проявит инициативу. Он хочет играть и делать это в "Барселоне". Для Йерри Мины было бы ошибкой не играть. Он просто должен играть", — цитирует агента Liverpool Echo.