"Юнайтед" сосредоточится на переговорах по Магуайру

Авторитетные издания The Telegraph и The Guardian подтверждают, что "Манчестер Юнайтед" избрал защитника Харри Магуайра своей целью номер один на остаток трансферного окна.

Этим летом главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо решил оставить без изменений фланги обороны, сохранив доверие Эшли Янгу и Антонио Валенсии. Дублерами ветеранов в новом сезоне станут Люк Шоу и приглашенный из "Порту" Диогу Далот.



Что касается центра обороны, то здесь Моуриньо гораздо критичнее к имеющимся игрокам. В этой зоне "Юнайтед" может похвастать количеством, но у Жозе есть претензии к качеству.



По информации уважаемых изданий, Моуриньо надеется совершить качественное приобретение в центр обороны, своей приоритетной целью избрав 25-летнего Магуайра, который блестяще себя проявил на Чемпионате Мира в России за сборную Англии.



Сейчас у Харри остается еще четыре года по контракту с "лисами", поэтому его приобретение совершенно точно будет стоит дорого для "Юнайтед". Только сумма минимум в 50 миллионов фунтов может заставить клуб с "Кинг Пауэр" задуматься о расставании со своей звездой.



Отметим, что Магуайр перебрался в "Лестер" лишь год назад из "Халла". Даже если Харри не пожелает менять клуб этим летом, он может использовать интерес "Юнайтед", чтобы получить более выгодный контракт.



Daily Mail добавляет, что в качестве альтернатив Магуайру "Юнайтед" рассматривает Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Леонардо Бонуччи из "Милана". Если переговоры по Харри не увенчаются успехом, "дьяволы" постараются обзавестись другим центральным защитником в ближайшие три недели.