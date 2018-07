Светская хроника за понедельник

"Челси" решает, отпускать ли Виллиана в "Барселону". "Тоттенхэм" оценил Тоби Алдервейрелда в 75 миллионов фунтов. "Арсенал" обсуждает покупку Янна Зоммера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" раздумывает над тем, принимать ли предложение "Барселоны" в 65 миллионов фунтов о покупке вингера Виллиана. (Caily Mail)



Маурицио Сарри потребовал от "Челси" приобрести ему голкипера Хосе Рейну, который лишь этим летом сменил "Наполи" на "Милан". (Premium Sport)



ПСЖ ведет переговоры с представителями полузащитника "Челси" Нголо Канте. Для осуществления этого трансфера парижане будут вынуждены продать Анхеля Ди Маррию, Гонсалу Гедеша и Хесе. (Le Parisien)



"Челси" готов пригласить Джордана Пикфорда из "Эвертона" или Джека Батленда из "Стоука" на место своего голкипера Тибо Куртуа. (Daily Mail)



Нападающий Оливье Жиру планирует сражаться за свое будущее в "Челси". (Daily Mail)



Дортмундская "Боруссия" ожидает получить предложения от клубов Премьер-Лиги по атакующему полузащитнику Кристиану Пулишичу. (Daily Mail)



"Челси" работает над трансфером нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, который будет призван заменить Эдена Азара. Также на француза претендует "Бавария". (The Times)



В случае приобретения защитника "Лестера" Харри Магуайра "Юнайтед" вероятнее всего попрощается с Маркосом Рохо. (Daily Mirror)



Голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа окончательно отбросил мысли о переходе в "Реал". (Manchester Evening News)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" уверены, что смогут договориться о переходе защитника Тоби Алдервейрелда к "красным дьяволам". (The Independent)



"Тоттенхэм" требует от "Юнайтед" 75 млн. фунтов за Алдервейрелда. (The Sun)



"Реал" может предложить 50 млн. фунтов за защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера. (The Sun)



"Сити" готов предложить 89 млн. фунтов за полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича. (Tuttosport)



В ближайшие дни "Ливерпуль" проведет переговоры в Стамбуле с коллегами из "Бешикташа" относительно приобретения защитника Домагоя Виды. (Daily Star)



"Арсенал" продвигается в переговорах о приобретении голкипера менхенгладбахской "Боруссии" Янна Зоммера. (Marca)



Голкипер "Арсенала" Петр Чех может отправиться в "Рому" на замену Алиссону, проданному в "Ливерпуль". (The Sun)



Полузащитник "Эвертона" Дэвид Классен может продолжить карьеру в "Вердере". (Deich Stube)



Защитник Йерри Мина готов отказать "Эвертону" и продолжить борьбу за место в составе "Барселоны". (Daily Mail)



"Эвертон" уверен в приобретении Мины и его одноклубника Люки Диня. (The Independent)



"Вулверхэмптон" готов поспорить с "Эвертоном" насчет Мины. (The Sun)



"Вулверхэмптон" обсуждает покупку полузащитника "Монако" Жоау Моутинью за 6 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Фулхэм" сделал запрос насчет вингера дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. (Daily Mail)



"Вест Хэм" обратился насчет бразильского полузащитника "Лилля" Тиаго Мендеса. (The Times)



Вингер "Хаддесфилда" Том Инс на пороге перехода в "Стоук" за 10 млн. фунтов. (Sky Sports)



Другое



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо не видит полузащитника Поля Погба среди шести игроков, которые в новом сезоне смогут носить капитанскую повязку. (Manchester Evening News)



После покупки Криштиану Роналду акции "Ювентуса" подорожали почти на 40 процентов. Клуб из Турина в течение одного дня продал 520 тыс. футболок с именем португальца на сумму в 45 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Челси" пытается найти помещение на своем стадионе "Стэмфорд Бридж", где бы тренер Маурицио Сарри смог бы курить в дни матчей. (Daily Mirror)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру сдержал обещание и побрился налысо после победы со сборной Франции на ЧМ-2018. (Daily Mail)



Нападающий Златан Ибрагимович заверил, что сдержит свое слово после проигранного спора с Дэвидом Бекхэмом и приедет на "Уэмбли" в футболке сборной Англии. (Daily Mail)



Некий женатый футболист сборной Англии во время отпуска дважды изменил своей супруге с 34-летней канадкой, чье молчание затем пытался купить за 2 тыс. фунтов. (The Sun)