Терри опроверг слухи о завершении карьеры

Экс-капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри опроверг слухи, что он принял решение завершить игровую карьеру.

Напомним, в воскресенье утром издание Daily Mirror вышло с новостью о том, что 37-летний защитник, отыграв минувший сезон в "Астон Вилле", решил повесить бутсы на гвоздь.



Также сообщалось, что Терри может повременить со своей мечтой о тренерской работе, поскольку получил выгодное предложение заменить Тьерри Анри в качестве телевизионного эксперта.



Несмотря на отпуск, позже днем Джон нашел время, чтобы обратиться к социальным сетям и сообщить, что у него пока нет определенности со своим будущим. Терри не исключает, что продолжит играть.



"Просто хочу подтвердить, что я не завершал карьеру. В данный момент я наслаждаюсь отпуском со своей семьей и обдумываю все имеющиеся варианты", — написал Терри в инстаграме.