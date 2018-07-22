"Челси" заинтересован в Антони Мартиале

"Челси" возглавляет список клубов, готовых побороться за нападающего Антонио Мартиаля, если тот все-таки убедит "Манчестер Юнайтед" отпустить его с "Олд Траффорд".

Согласно свежим слухам в английской прессе, "красные дьяволы" не только собираются сохранить Антони, но и готовы продлить на 12 месяцев его истекающий следующим летом контракт. Если это произойдет, то против воли 22-летнего француза.



Прежде главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо неоднократно говорил, что не будет удерживать несчастных игроков, а Мартиаль совершенно точно не может быть доволен своей ситуацией после провального прошлого сезона.



Ранее этим летом агент Мартиаля уже озвучил желание своего клиента уйти. Как стало известно Sky Sports, вернувшись из отпуска, Антони лично сообщил Моуриньо, что не желает оставаться в "Юнайтед".



Если руководство "Юнайтед" изменит свое отношение к Антони и согласится выслушать предложения по экс-игроку "Монако", то "Челси" не собирается сидеть сложа руки. Риск лишиться Эдена Азара и Виллиана заставляет "синих" внимательно следить за ситуацией вокруг Мартиаля.



Правда, в борьбе за Антони "Челси" рискуют столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Баварию" и дортмундскую "Боруссию". Немецкие гранды даже имеют определенное преимущество над "синими", ведь трансферное окно в Германии закрывается в конце лета, а не со стартом сезона, как в Премьер-Лиге.