Озил ушел из сборной Германии

Полузащитник Месут Озил сможет полностью сосредоточиться на выступлении за свой клуб после решения завершить карьеру в сборной Германии.

Озил подвергается жесточайшей критике с момента, когда незадолго до Чемпионата Мира в России Месут посетил Турцию и сфотографировался вместе с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Месута обвинили в том, что его использовали в политической пропаганде, а после фиаско сборной Германии на ЧМ-2018 тучи над 29-летним Озилом только сгустились.



В воскресенье "канонир" опубликовал открытое письмо, объяснив фотографию с одиозным политиком своим уважением к Турции — своей второй родине. Также Месут сообщил, что завершает международную карьеру.



"Я больше не буду выступать за Германию за международном уровне, покуда у меня есть это ощущение расизма и неуважения. Я привык носить футболку сборной Германии с гордостью и восхищением, но теперь этого нет".



"Когда высокопоставленные лица Федерации футбола Германии воспринимают меня так, как они воспринимают, проявляя неуважение к моим турецким корням и эгоистично вовлекая меня в политическую пропаганду, я говорю, что с меня хватит".



"Не ради этого я играю в футбол. Я не собираюсь отсиживаться и ничего не делать. Расизм никогда не будет приемлем для меня".



"Я немец, когда мы побеждаем, и я иммигрант, когда мы проигрываем. Я больше не собираюсь быть козлом отпущения из-за тех, кто не может делать свою работу компетентно и тщательно".



"И по какому критерию решили, что я не совсем немец? Про моих друзей Лукаса Подольски и Мирослава Клозе никогда не говорили, что они польские немцы, так почему я турецкий немец? Потому что это Турция? Или потому, что я мусульманин?" — гласит заявление Озила.