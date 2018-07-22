Озил ушел из сборной Германии

Месут Озил Полузащитник Месут Озил сможет полностью сосредоточиться на выступлении за свой клуб после решения завершить карьеру в сборной Германии.

Озил подвергается жесточайшей критике с момента, когда незадолго до Чемпионата Мира в России Месут посетил Турцию и сфотографировался вместе с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Месута обвинили в том, что его использовали в политической пропаганде, а после фиаско сборной Германии на ЧМ-2018 тучи над 29-летним Озилом только сгустились.

В воскресенье "канонир" опубликовал открытое письмо, объяснив фотографию с одиозным политиком своим уважением к Турции — своей второй родине. Также Месут сообщил, что завершает международную карьеру.

"Я больше не буду выступать за Германию за международном уровне, покуда у меня есть это ощущение расизма и неуважения. Я привык носить футболку сборной Германии с гордостью и восхищением, но теперь этого нет".

"Когда высокопоставленные лица Федерации футбола Германии воспринимают меня так, как они воспринимают, проявляя неуважение к моим турецким корням и эгоистично вовлекая меня в политическую пропаганду, я говорю, что с меня хватит".

"Не ради этого я играю в футбол. Я не собираюсь отсиживаться и ничего не делать. Расизм никогда не будет приемлем для меня".

"Я немец, когда мы побеждаем, и я иммигрант, когда мы проигрываем. Я больше не собираюсь быть козлом отпущения из-за тех, кто не может делать свою работу компетентно и тщательно".

"И по какому критерию решили, что я не совсем немец? Про моих друзей Лукаса Подольски и Мирослава Клозе никогда не говорили, что они польские немцы, так почему я турецкий немец? Потому что это Турция? Или потому, что я мусульманин?" — гласит заявление Озила.



Метки Арсенал, Озил, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 22.07.2018 22:48 # moneymaker
    Какой же ты немец, если ты чурка помойная. Правильно, если побеждает страна, то всем на тебя похуй, а если проигрывает то "чужих" нужно гнобить, кто он вообще такой?

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  2. awesome-arsenal 22.07.2018 22:46 # awesome-arsenal
    Все по делу, все силы теперь на клуб!

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  3. januzaj00 22.07.2018 22:27 # januzaj00
    Теперь сосредоточится на лч

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  4. brown-ale 22.07.2018 22:14 # brown-ale
    Гюндоган сделает то же самое?

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  5. sj606 22.07.2018 22:11 # sj606
    накипело ...правильное решение

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  6. vyrentz 22.07.2018 22:06 # vyrentz
    Прав, если адекватно

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