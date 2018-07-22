Клопп подтвердил, что Алиссон сместил Кариуса в статусе первого номера "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон будет первым номером его команды, однако своя роль найдется и Лорису Кариусу.

На текущей неделе "Ливерпуль" установил новый мировой рекорд по трансферной стоимости голкипера, заплатил "Роме" 67 миллионов фунтов. Клопп не скрывает того, что Алиссон автоматически получит место в стартовом составе, однако советует Кариусу не унывать.



"Конечно, Алиссон является голкипером мирового уровня, поэтому мы не собираемся говорить: "Давайте посмотрим". Конечно, он будет играть".



"Он первый номер сборной Бразилии, вдобавок вы знаете, сколько мы за него заплатили. Когда Алиссон будет готов, он займет место в наших воротах. Все мы должны помочь ему, чтобы он мог играть как можно лучше".



"Чтобы это было возможно, нам требуется сильный подбор игроков вокруг него, а Лорис является выдающимся голкипером. Это правда. Я не преувеличиваю".



"Мой задача, совместно с Майклом Эдвардсом и Майком Гордоном, заключается в том, чтобы приглашать лучших игроков, которые доступны для "Ливерпуля" — при условии, что они подходят нам".



"Это мы и стараемся делать. Дальше моя задача в том, чтобы работать с этими парнями и придать им своего рода форму, чтобы они могли трудиться бок о бок как можно лучше", — цитирует Клоппа Daily Mirror.



Также Клопп поведал, что дебют Алиссона за "Ливерпуль" намечен на товарищеский матч против "Наполи" 4 августа.