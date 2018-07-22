Клопп подтвердил, что Алиссон сместил Кариуса в статусе первого номера "Ливерпуля"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон будет первым номером его команды, однако своя роль найдется и Лорису Кариусу.
На текущей неделе "Ливерпуль" установил новый мировой рекорд по трансферной стоимости голкипера, заплатил "Роме" 67 миллионов фунтов. Клопп не скрывает того, что Алиссон автоматически получит место в стартовом составе, однако советует Кариусу не унывать.
"Конечно, Алиссон является голкипером мирового уровня, поэтому мы не собираемся говорить: "Давайте посмотрим". Конечно, он будет играть".
"Он первый номер сборной Бразилии, вдобавок вы знаете, сколько мы за него заплатили. Когда Алиссон будет готов, он займет место в наших воротах. Все мы должны помочь ему, чтобы он мог играть как можно лучше".
"Чтобы это было возможно, нам требуется сильный подбор игроков вокруг него, а Лорис является выдающимся голкипером. Это правда. Я не преувеличиваю".
"Мой задача, совместно с Майклом Эдвардсом и Майком Гордоном, заключается в том, чтобы приглашать лучших игроков, которые доступны для "Ливерпуля" — при условии, что они подходят нам".
"Это мы и стараемся делать. Дальше моя задача в том, чтобы работать с этими парнями и придать им своего рода форму, чтобы они могли трудиться бок о бок как можно лучше", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
Также Клопп поведал, что дебют Алиссона за "Ливерпуль" намечен на товарищеский матч против "Наполи" 4 августа.
22.07.2018 21:00
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Кариуса держат только на финалы...
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сезон ляпов для Алиссонa официальнo открыт !
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Норм Аллисон траллит всех мешков АПЛ тем, что у них никогда не будет)
КРАСАВА)))
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