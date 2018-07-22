Ковачич по-прежнему хочет уйти из "Реала"

Полузащитник Матео Ковачич поставил в известность клубы Премьер-Лиги, повторно заявив о своем желании покинуть "Реал".

В минувшем сезоне Ковачич не выдерживал конкуренции с Каземиро, Лукой Модричем и Тони Кроосом. Еще в июне 24-летний хорват объявил о своем желании покинуть Мадрид ради регулярной игровой практики.



Однако "Реал" наотрез отказался рассматривать предложения насчет Матео, а новый главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги попытался переубедить игрока — как оказалось теперь, безуспешно.



Ковачич, интерес к которому приписывают "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и "Ювентусу", по-прежнему жаждет уйти из "Реала" и надеется найти подходящий клуб этим летом.



"Я бы хотел больше играть в Мадриде, потому что я люблю футбол и люблю находиться на поле. Я знаю, что в Мадриде сложно быть игроком стартового состава, особенно когда ты приходишь в клуб в очень молодом возрасте".



"Я понимаю ситуацию, но именно поэтому я считаю, что лучше всего для меня будет уйти в другой клуб, где у меня будет возможность регулярно появляться в стартовом составе. Думаю, я могу найти такое место, и я хочу этого сейчас".



"Я получил огромное удовольствие от этих трех лет в Мадриде, где меня окружали невероятные партнеры, где я выигрывал трофеи... Однако я не могу быть полностью счастлив, потому что мой вклад во все это не слишком велик, и я хочу изменить это", — сообщил Ковачич Marca.