Ковачич по-прежнему хочет уйти из "Реала"

Матео Ковачич Полузащитник Матео Ковачич поставил в известность клубы Премьер-Лиги, повторно заявив о своем желании покинуть "Реал".

В минувшем сезоне Ковачич не выдерживал конкуренции с Каземиро, Лукой Модричем и Тони Кроосом. Еще в июне 24-летний хорват объявил о своем желании покинуть Мадрид ради регулярной игровой практики.

Однако "Реал" наотрез отказался рассматривать предложения насчет Матео, а новый главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги попытался переубедить игрока — как оказалось теперь, безуспешно.

Ковачич, интерес к которому приписывают "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и "Ювентусу", по-прежнему жаждет уйти из "Реала" и надеется найти подходящий клуб этим летом.

"Я бы хотел больше играть в Мадриде, потому что я люблю футбол и люблю находиться на поле. Я знаю, что в Мадриде сложно быть игроком стартового состава, особенно когда ты приходишь в клуб в очень молодом возрасте".

"Я понимаю ситуацию, но именно поэтому я считаю, что лучше всего для меня будет уйти в другой клуб, где у меня будет возможность регулярно появляться в стартовом составе. Думаю, я могу найти такое место, и я хочу этого сейчас".

"Я получил огромное удовольствие от этих трех лет в Мадриде, где меня окружали невероятные партнеры, где я выигрывал трофеи... Однако я не могу быть полностью счастлив, потому что мой вклад во все это не слишком велик, и я хочу изменить это", — сообщил Ковачич Marca.



Метки Ковачич, Реал

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2018 20:00

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  1. lahmatyj 22.07.2018 20:43 # lahmatyj
    думал бы сперва головой, то ушел бы в клуб с практикой. и, возможно, именно сейчас в реале был бы железной основой.

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  2. puhovik-vengera 22.07.2018 20:22 # puhovik-vengera
    Топчик. В аснл его

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