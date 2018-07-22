Ивоби подпишет новый контракт с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби находится на пороге подписания нового контракта.
На этой неделе в итальянской прессе появилась информация, что Ивоби может продолжить карьеру в "Лацио", который находится в поисках замены для проданного в "Вест Хэм" Фелипе Андерсона.
Однако более осведомленные источники Daily Mirror внутри "Арсенала" говорят об обратном. Ивоби не только не собирается уходить с "Эмирейтс", но и готов связать свое долгосрочное будущее с лонднским клубом.
По информации издания, главный тренер "канониров" Унаи Эмери рассчитывает на 22-летнего нигерийца в следующем сезоне и распорядился продлить соглашение с Алексом до лета 2022 года.
22.07.2018 19:00
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