Ивоби подпишет новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби находится на пороге подписания нового контракта.

На этой неделе в итальянской прессе появилась информация, что Ивоби может продолжить карьеру в "Лацио", который находится в поисках замены для проданного в "Вест Хэм" Фелипе Андерсона.



Однако более осведомленные источники Daily Mirror внутри "Арсенала" говорят об обратном. Ивоби не только не собирается уходить с "Эмирейтс", но и готов связать свое долгосрочное будущее с лонднским клубом.



По информации издания, главный тренер "канониров" Унаи Эмери рассчитывает на 22-летнего нигерийца в следующем сезоне и распорядился продлить соглашение с Алексом до лета 2022 года.