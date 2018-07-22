Ришарлисон пройдет медобследование в "Эвертоне" в течение 24 часов

В ближайшие 24 часа нападающий "Уотфорда" Ришарлисон пройдет медицинское обследование в "Эвертоне".

Лишь накануне издание Daily Mail сообщило, что мерсисайдский клуб согласовал компенсацию за 21-летнего бразильца в размере 44 миллионов фунтов.



Однако Sky Sports утверждает, что на самом деле стоимость Ришарлисона составит 50 млн. фунтов. Таким образом, "Эвертон" побьет свой трансферный рекорд, установленный год назад покупкой Гульфи Сигурдссона у "Суонси" за 45 млн. фунтов.



По информации авторитетного издания, Ришарлисон досрочно вернулся из Австрии, где проводят тренировочный сбор "шершни". В данный момент экс-игрок "Флуминенсе" направляется в Ливерпуль, чтобы завершить все формальности, связанные со своим трансфером.