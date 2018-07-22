Дзола: "Сарри оправдает ожидания "Челси"

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола выразил уверенность, что Маурицио Сарри оправдает ожидания болельщиков, но призвал запастись терпением в отношении своего соотечественника.

На "Стэмфорд Бридж" Сарри прибыл как тренер, не выигравший ни одного трофея. Однако Дзола, блиставший в составе "синих" с 1996 по 2003 год, не разделяет каких-либо сомнений в отношении Маурицио.



"Если люди, которые поддерживают этот клуб, будут немного терпеливы в отношении него, уверен, они получат то, что ожидают".



"Мне нравится, в какой футбол играют его команды. Они очень хорошо организованы, очень хорошо оборонятся, а также играют в очень хороший футбол. Мне всегда нравились тренеры, которые исповедуют такого рода футбол".



"Я верю, что именно такую философию ищет клуб в данный момент. Думаю, это может быть очень хороший брак. Маурицио способен дать клубу именно то, чего здесь ожидают", — приводит слова Дзолы Sky Sports.