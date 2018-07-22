Дзола: "Сарри оправдает ожидания "Челси"

Джанфрако Дзола Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола выразил уверенность, что Маурицио Сарри оправдает ожидания болельщиков, но призвал запастись терпением в отношении своего соотечественника.

На "Стэмфорд Бридж" Сарри прибыл как тренер, не выигравший ни одного трофея. Однако Дзола, блиставший в составе "синих" с 1996 по 2003 год, не разделяет каких-либо сомнений в отношении Маурицио.

"Если люди, которые поддерживают этот клуб, будут немного терпеливы в отношении него, уверен, они получат то, что ожидают".

"Мне нравится, в какой футбол играют его команды. Они очень хорошо организованы, очень хорошо оборонятся, а также играют в очень хороший футбол. Мне всегда нравились тренеры, которые исповедуют такого рода футбол".

"Я верю, что именно такую философию ищет клуб в данный момент. Думаю, это может быть очень хороший брак. Маурицио способен дать клубу именно то, чего здесь ожидают", — приводит слова Дзолы Sky Sports.



Метки Дзола, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2018 18:00

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  1. fc-oil 22.07.2018 19:21 # fc-oil
    Зимой крысы сольют.

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  2. zzspurs 22.07.2018 19:19 # zzspurs
    Ждет своего шанса пес! Как диматео когда то подстерег АВБ. И где они теперь?

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  3. gio 22.07.2018 19:17 # gio
    если не оправдает полетят ваши с ним головы

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  4. sir-alex-67 22.07.2018 18:52 # sir-alex-67
    интересно хотя бы половина болел нынешнего чулсе помнят его и под каким номером он играл ?

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  5. vyrentz 22.07.2018 18:15 # vyrentz
    http://bm.img.com.ua/isport/orig/e/cf/ab92e1883b011895aa6bf2be66915cfe.png

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