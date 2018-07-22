Дзола: "Сарри оправдает ожидания "Челси"
Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола выразил уверенность, что Маурицио Сарри оправдает ожидания болельщиков, но призвал запастись терпением в отношении своего соотечественника.
На "Стэмфорд Бридж" Сарри прибыл как тренер, не выигравший ни одного трофея. Однако Дзола, блиставший в составе "синих" с 1996 по 2003 год, не разделяет каких-либо сомнений в отношении Маурицио.
"Если люди, которые поддерживают этот клуб, будут немного терпеливы в отношении него, уверен, они получат то, что ожидают".
"Мне нравится, в какой футбол играют его команды. Они очень хорошо организованы, очень хорошо оборонятся, а также играют в очень хороший футбол. Мне всегда нравились тренеры, которые исповедуют такого рода футбол".
"Я верю, что именно такую философию ищет клуб в данный момент. Думаю, это может быть очень хороший брак. Маурицио способен дать клубу именно то, чего здесь ожидают", — приводит слова Дзолы Sky Sports.
22.07.2018 18:00
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Зимой крысы сольют.
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Ждет своего шанса пес! Как диматео когда то подстерег АВБ. И где они теперь?
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если не оправдает полетят ваши с ним головы
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интересно хотя бы половина болел нынешнего чулсе помнят его и под каким номером он играл ?
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