Лейндерс сменил Бувача в качестве правой руки Клоппа

Пеп Лейндерс Вернувшийся в "Ливерпуль" этим летом Пеп Лейндерс был повышен до первого ассистента главного тренера, фактически заменив Желько Бувача.

Напомним, Лейндерс покинул "Энфилд" в январе, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. Однако Пеп не смог вывести НЕК в Эредивизию, после чего принял решение вернуться в тренерский штаб Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Что касается Бувача, на протяжении 17 лет ассистировавшего Клоппу, то Желько внезапно ушел из мерсисайдского клуба в апреле — по причинам личного характера и лишь до конца сезона, как это тогда преподносилось.

Однако Бувач так и не вернулся к началу предсезонного периода. По информации Liverpool Echo, дуэт боснийского серба с Клоппом окончательно распался.

Доказательством того, что Бувач уже не будет работать в "Ливерпуле", стало изменение роли Лейндерса. Круг обязанностей голландца после возвращения значительно вырос, и он фактически заменил Желько. Приглашать кого-либо еще в свой штаб Клопп не планирует.



Метки Бувач, Лейндерс, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2018 17:00

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  1. jack-willsher 22.07.2018 18:05 # jack-willsher
    А вдруг из-за Бувача команды Клоппа так прогрессируют..новый сезон покажет кто есть кто

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  2. psycho1 22.07.2018 17:53 # psycho1
    Хороша замена, развалил команду и получил должность ассистента. Клоп прямо нуждается в бездарностях вокруг себя.

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  3. alexomck 22.07.2018 17:19 # alexomck
    бей - беги.

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  4. chr1s8rown 22.07.2018 17:13 # chr1s8rown
    бувач пидор. хотел к ненатуралам

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