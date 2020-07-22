Лейндерс сменил Бувача в качестве правой руки Клоппа
Вернувшийся в "Ливерпуль" этим летом Пеп Лейндерс был повышен до первого ассистента главного тренера, фактически заменив Желько Бувача.
Напомним, Лейндерс покинул "Энфилд" в январе, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. Однако Пеп не смог вывести НЕК в Эредивизию, после чего принял решение вернуться в тренерский штаб Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
Что касается Бувача, на протяжении 17 лет ассистировавшего Клоппу, то Желько внезапно ушел из мерсисайдского клуба в апреле — по причинам личного характера и лишь до конца сезона, как это тогда преподносилось.
Однако Бувач так и не вернулся к началу предсезонного периода. По информации Liverpool Echo, дуэт боснийского серба с Клоппом окончательно распался.
Доказательством того, что Бувач уже не будет работать в "Ливерпуле", стало изменение роли Лейндерса. Круг обязанностей голландца после возвращения значительно вырос, и он фактически заменил Желько. Приглашать кого-либо еще в свой штаб Клопп не планирует.
22.07.2018 17:00
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Последние комментарии:
А вдруг из-за Бувача команды Клоппа так прогрессируют..новый сезон покажет кто есть кто
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Хороша замена, развалил команду и получил должность ассистента. Клоп прямо нуждается в бездарностях вокруг себя.
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бей - беги.
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бувач пидор. хотел к ненатуралам
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