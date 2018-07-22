Джеррард одолжил еще одного игрока "Ливерпуля"

Райан Кент Молодой вингер "Ливерпуль" Райан Кент отправился в "Рейнджерс" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2018/19.

Талантливый воспитанник академии "красных" пока не получил своего шанса в первой команде, но уже несколько раз успел побывать в аренде, включая в "Фрайбурге" и "Бристоль Сити" в прошлом сезоне.

Теперь 21-летний англичанин продолжит свое развитие под наблюдением легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, который с недавних пор является главным тренером "Рейнджерс".

Напомним, что ранее этим летом "Рейнджерс" также одолжил у мерсисайдского клуба полузащитника Ови Эджариа и подписал защитника Джона Фланагана, чей контракт с "Ливерпулем" истек.



Метки аренда, Кент, Ливерпуль, Рейнджерс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 22.07.2018 16:59 # brown-ale
    Если в будущем Джеррард возглавит какой-нибудь Реал, то будет все так же забирать игроков из Ливерпуля, только другого уровня.

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  2. liverpool1892est 22.07.2018 16:20 # liverpool1892est
    дАВАЙ КЭП ЖГГИ ПЕДАЛЬКУ...После Клопаря,ты будешь коучем Ливерпуля

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  3. recyjoed 22.07.2018 16:02 # recyjoed
    Второй составчик наш. Получше витесса будет)

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