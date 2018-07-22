Джеррард одолжил еще одного игрока "Ливерпуля"

Молодой вингер "Ливерпуль" Райан Кент отправился в "Рейнджерс" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2018/19.

Талантливый воспитанник академии "красных" пока не получил своего шанса в первой команде, но уже несколько раз успел побывать в аренде, включая в "Фрайбурге" и "Бристоль Сити" в прошлом сезоне.



Теперь 21-летний англичанин продолжит свое развитие под наблюдением легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, который с недавних пор является главным тренером "Рейнджерс".



Напомним, что ранее этим летом "Рейнджерс" также одолжил у мерсисайдского клуба полузащитника Ови Эджариа и подписал защитника Джона Фланагана, чей контракт с "Ливерпулем" истек.