Перейра хочет стать наследником Кэррика

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра признался, что многому учится у бывшего игрока "дьяволов", а ныне тренера Майкла Кэррика.

По итогам прошлого сезона главный тренер МЮ Жозе Моуриньо заявил, что клубу необходимо найти игрока, который бы заменил завершившего карьеру Кэррика. Многие думали, что таким окажется новичок Фред, однако Перейра, вернувшийся из аренды в "Валенсии", тоже хочет получить шанс.



"Когда я вернулся, тренер спросил, на какой позиции я буду играть. Я ответил, что могу сыграть где угодно. В итоге я играю опорника и пытаюсь показать все, на что способен".



"Мне помогают многие – от тренера до партнеров по команде. Майкл тоже принимает участие в этом процессе. Он дает важные советы, говорит, над чем именно мне стоит поработать на тренировках. Учиться у него очень легко", - сообщил Перейра ESPN.