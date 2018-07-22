Симэн советует "Арсеналу" не избавляться от Чеха
Легенда "Арсенала" Дэвид Симэн посоветовал "канонирам" не продавать голкипера Петра Чеха.
Этим летом "Арсенал" усилил вратарскую линию, пригласив Бернда Лено из "Байера". Это немедленно спровоцировало слухи о возможном уходе Чеха – например, обратно в "Челси".
Однако Симэн считает, что "канонирам" не стоит списывать 36-летнего вратаря со счетов. Пока Лено адаптируется к Премьер-Лиге, "Арсеналу" пригодится помощь Чеха, уверен бывший голкипер сборной Англии.
"Я не думаю, что его нужно списывать со счетов. Он обладает невероятно богатым опытом, он побеждал в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Отказываться от такого игрока просто глупо. Самое интересное, что этим летом Чех взял себе первый номер. Это говорит о том, что он хочет остаться".
"Я всегда осторожно отношусь к вратарям, которые только приехали в Премьер-Лигу. Им нужно определенное время на адаптацию. Вспомните Давида Де Хеа: в дебютном сезоне он ошибался через раз. Посмотрим, как с этой задачей справится Лено", - цитирует Симэна Goal.
22.07.2018 14:00
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