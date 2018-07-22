Грилиш требует отпустить его в "Тоттенхэм"

Звезда "Астон Виллы" Джек Грилиш попросил бирмингемский клуб отпустить его в "Тоттенхэм", где он сможет выступать в Лиге Чемпионов.

На этой неделе клуб с "Вилла Парк" решил свои финансовые проблемы, найдя щедрых инвесторов, поэтому теперь вполне может отказаться от планов по распродаже ключевых игроков. Однако Грилиша это не устравает.



Как сообщает Daily Mail, Джек уже рассказал своим партнерам по команде, чтобы хотел бы покинуть "Астон Виллу" и перебраться этим летом в "Тоттенхэм". Англичанину не терпится поработать с главным тренером "шпор" Маурисио Почеттино.



На 20-летнего игрока также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Эвертон", однако сам Грилиш отдает предпочтение именно "Тоттенхэму". Джек понимает, что под руководством Почеттино у него будут все шансы реализовать свой потенциал.