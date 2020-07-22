Клопп сомневается, что Пулишич перейдет в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался в своих симпатиях к Кристиану Пулишичу, но усомнился, что "красные" провернут трансфер вингера "Боруссии".

Несмотря на то, что Пулишичу не исполнилось даже 20 лет, американца регулярно сватают в "Ливерпуль", где работает прекрасно ему знакомый по Дортмунду Клопп. По словам Юргена, ему нравится игра Кристиана, но осуществить трансфер будет нелегко.



"У него действует контракт с Дортмундом, и это проблема номер один. Конечно, я знаю Кристиана, он мне нравился еще тогда, когда выступал за юношескую команду "Боруссии". Он великолепный игрок и заслуживает всяческой похвалы в свой адрес".



"Если он хочет переехать в Англию, у него будут все шансы закрепиться здесь. Но правда в том, что он уже выступает за отличный клуб. Да, он провел не лучший сезон, но он все равно остается важным игроком для "Боруссии".



"Он нравится мне, но мы уважаем контракты. И насколько я знаю, сейчас его нет на рынке. Мы занимаемся своими делами, "Боруссия" — своими", - приводит слова Клоппа Daily Mirror.