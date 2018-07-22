"Челси" уверен, что сохранит Азара еще минимум на сезон

Боссы "Челси" уверены, что смогут сохранить плеймейкера Эдена Азара, и тот не будет настаивать на уходе из клуба этим летом.

В отличие от Тибо Куртуа, ситуация с Азаром стоит для лондонского клуба менее остро — у Эдена остается два года по действующему контракту против всего одного у голкипера "синих".



Впрочем, как и Куртуа, Азар отказывается от продления сотрудничества, хотя "синие" готовы повысить зарплату Эдена до 300 тысяч фунтов в неделю. Но даже нежелание подписывать новый контракт не заставит "Челси" продать своего диспетчера этим летом.



Как утверждает Daily Mail, главный тренер "синих" Маурицио Сарри отводит Азару важную роль в своих планах на предстоящий сезон, а руководство клуба полно уверенности, что Эден не будет требовать отпустить его в "Реал".



На "Стэмфорд Бридж" прекрасно осведомлены об интересе "Реала" к Азару, но готовы блокировать любые предложения из Мадрида. Даже сумма в 150 млн. фунтов, озвучиваемая желтой прессой, не заставит "Челси" отпустить 27-летнего бельгийца.



Как утверждает Daily Mail, "Челси" готов отложить решение проблемы с Азаром на лето 2019. Пока же "синие" предпочитают сосредоточиться на стартующем через три недели сезоне.