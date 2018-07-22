"Челси" уверен, что сохранит Азара еще минимум на сезон

Эден Азар Боссы "Челси" уверены, что смогут сохранить плеймейкера Эдена Азара, и тот не будет настаивать на уходе из клуба этим летом.

В отличие от Тибо Куртуа, ситуация с Азаром стоит для лондонского клуба менее остро — у Эдена остается два года по действующему контракту против всего одного у голкипера "синих".

Впрочем, как и Куртуа, Азар отказывается от продления сотрудничества, хотя "синие" готовы повысить зарплату Эдена до 300 тысяч фунтов в неделю. Но даже нежелание подписывать новый контракт не заставит "Челси" продать своего диспетчера этим летом.

Как утверждает Daily Mail, главный тренер "синих" Маурицио Сарри отводит Азару важную роль в своих планах на предстоящий сезон, а руководство клуба полно уверенности, что Эден не будет требовать отпустить его в "Реал".

На "Стэмфорд Бридж" прекрасно осведомлены об интересе "Реала" к Азару, но готовы блокировать любые предложения из Мадрида. Даже сумма в 150 млн. фунтов, озвучиваемая желтой прессой, не заставит "Челси" отпустить 27-летнего бельгийца.

Как утверждает Daily Mail, "Челси" готов отложить решение проблемы с Азаром на лето 2019. Пока же "синие" предпочитают сосредоточиться на стартующем через три недели сезоне.



Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2018 11:00

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  1. klementino 22.07.2018 11:07 # klementino
    Сосать уебки!!!

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  2. chr1s8rown 22.07.2018 11:06 # chr1s8rown
    состав щельси на сезон
    щмейхел
    осликхуета, кахил, ридегер, алунсо
    мозез, жоржино, бакаоко, педрито
    жиру , игаин

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