Джон Терри завершит игровую карьеру
Бывший защитник "Челси" и "Астон Виллы" Джон Терри собирается повесить бутсы на гвоздь этим летом, но готов повременить с началом своей тренерской карьеры.
Напомним, Терри официально попрощался с "Астон Виллой" в конце июня, когда истек его однолетний контракт. По слухам, Джон был открыт к идее сыграть в Премьер-Лиге за бирмингемцев, но те не смогли пробиться в элиту через плей-офф Чемпионшипа.
В данный момент 37-летний англичанин находится без клуба, а Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Джон уже принял решение о завершении карьеры футболиста и вскоре объявит об этом официально.
В последние годы, параллельно с игрой футбол, Терри работал над получением тренерской лицензии, не скрывая своего желания однажды возглавить "Челси". Однако с реализацией своей мечты Джон может повременить.
Сообщается, что на руках у бывшего капитана сборной Англии есть заманчивое в финансовом отношении предложение попробовать себя в качестве телевизионного эксперта. Насчет этого Терри свое решение еще не принял.
22.07.2018 10:00
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