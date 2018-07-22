Джон Терри завершит игровую карьеру

Бывший защитник "Челси" и "Астон Виллы" Джон Терри собирается повесить бутсы на гвоздь этим летом, но готов повременить с началом своей тренерской карьеры.

Напомним, Терри официально попрощался с "Астон Виллой" в конце июня, когда истек его однолетний контракт. По слухам, Джон был открыт к идее сыграть в Премьер-Лиге за бирмингемцев, но те не смогли пробиться в элиту через плей-офф Чемпионшипа.



В данный момент 37-летний англичанин находится без клуба, а Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Джон уже принял решение о завершении карьеры футболиста и вскоре объявит об этом официально.



В последние годы, параллельно с игрой футбол, Терри работал над получением тренерской лицензии, не скрывая своего желания однажды возглавить "Челси". Однако с реализацией своей мечты Джон может повременить.



Сообщается, что на руках у бывшего капитана сборной Англии есть заманчивое в финансовом отношении предложение попробовать себя в качестве телевизионного эксперта. Насчет этого Терри свое решение еще не принял.