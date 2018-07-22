Де Лаурентис: "Сарри хотел разобрать "Наполи" на части"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис раскритиковал главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, пытавшегося "разобрать на части" неаполитанскую команду после своего назначения в Лондоне.

Едва заступив на тренерский мостик "синих", Сарри приобрел у своего бывшего клуба полузащитника Жоржиньо. Де Лаурентис позволил Маурицио это сделать после разговора со своим новым рулевым Карло Анчелотти, решившим сделать ставку на других игроков в опорной зоне.



По словам Де Лаурентиса, Сарри хотел переманить и других игроков "Наполи". Также Аурелио подверг критике поведение 59-летнего итальянца в тренировочном процессе.



"Мне не нравится, когда он говорит, что мы оба совершали ошибки. Не думаю, что с моей стороны были какие-либо ошибки. Я не был прав в том, что не стал перечить ему, хотя это напрашивалось".



"У него был контракт, поэтому я мог возразить ему. Он вел себя неподобающим образом, он пошел против игроков, которых он не считал достаточно хорошими".



"Эти игроки многое ему дали. Он уничтожал их во время своих замечательных тренировок, но они всегда хорошо реагировали".



"После этого он захотел взять всю мою команду с собой в Англию и разобрать "Наполи" на части. Мне пришлось поставить условие Марине (Грановской, директору "Челси").



"Он хотел Жоржиньо, и я дал ему его после разговора с Анчелотти, который сказал мне, что очень рассчитывает на Диавара и хочет использовать Хамшика глубже", — сообщил Де Лаурентис Sky Sports Italia.