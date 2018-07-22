Харт собирается уйти из "Сити" насовсем

Голкипер Джо Харт признал, что вариант с очередной арендой для него неприемлем, и он должен покинуть "Манчестер Сити" насовсем.

Проведя два последних сезона в аренде, в "Торино" и "Вест Хэме", Харт вернулся в расположение "Сити" и сейчас вместе с командой Хосепа Гвардиолы готовится к новой кампании.



Одновременно 31-летний англичанин чувствует, что ему необходимо подыскать постоянное пристанище, чтобы не чувствовать себя гостем.



"Мне нужен постоянный переход. Думаю, это очевидно. В двух предыдущих сезона я сделал то, что сделал, потому что мне требовалось игровая практика для участия в Чемпионате Мира — посмотрите, к чему это привело".



"Я опытен. Я долгое время выступал на высочайшем уровне и многого добился в футболе. Мне нужно быть важным игроком в клубе, и я думаю, это возможно только в случае постоянного трансфера".



"У меня остается год по контракту, и я не собираюсь снова в аренду, потому что моя ситуация изменилась. Мне нужно чувствовать себя частью чего-то".



"Сложно, когда ты в аренде. Особенно когда ты уже не молодой игрок, которому многие симпатизируют. Я старше и тот, кто я есть, и я постараюсь найти для себя решение", — цитирует Харта Daily Mirror.