Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Мохамед Салах полностью восстановился после травмы плеча.

Напомним, Салах повредил плечо в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в конце мая. Последствия этой травмы не позволили Мохамеду показать себя в полной красе на Чемпионате Мира в России за сборную Египта.



В минувшую пятницу бомбардир "красных" вышел из отпуска, и Клопп смог лично убедиться, что Салах находится в полном здравии и готов работать над возвращением в прежнюю форму.



"Он полностью восстановился. Мы находились в постоянном контакте с ним. Он был в порядке еще во время Чемпионата Мира. Что касается его плеча, то никаких проблем нет".



"Мы очень тесно общались, и для нас было понятно, что в случае каких-либо проблем он подождет следующего матча (на ЧМ-2018). Он очень серьезный человек и знает, что это его собственная карьера".



"Если ты не можешь играть, значит ты не можешь играть, и не важно, как сильно хотят этого люди. Он был в полном порядке тогда, и он в полном порядке сейчас".



"Он буквально сиял вчера и был рад вернуться. Было приятно снова его увидеть — как и Садио Мане. Позади у них напряженный год, но они уже предвкушают новый сезон".



"Хорошо, что они вернулись и могут начать тренировки сейчас. Они не так сильно задержались, но очень важно, что они отдохнули эти три недели".



"У них обоих по-прежнему очень хорошая база. Кажется, что они в отличной форме. Мы провели тестирование вчера, и они оба показали отличные результаты".



"Благодаря своей базе они могут начать подготовку быстрее, чем остальная команда. Это хорошо для нас, но сезон стартует 12 августа, а не на этой неделе", — цитирует Клоппа Daily Mirror.