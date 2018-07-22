"Юнайтед" не отпустит Антони Мартиаля этим летом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался идти навстречу нападающему Антони Мартиалю, выразившему желание покинуть клуб.

В прошлом месяце агент 22-летнего французу Филипп Ламболи заявил, что его клиент "принял решение" покинуть "Олд Траффорд" из-за недоверия со стороны тренера и дефицита игрового времени.



Недовольство Мартиаля выглядит объяснимым, ведь Антонио отметился только 18 появлениями в стартовом составе в прошлом сезоне Премьер-Лиги и не попал в заявку сборной Франции, которая выиграла Чемпионат Мира в России.



Однако The Guardian утверждает, что Моуриньо не планирует отпускать недовольного игрока. Более того, "красные дьяволы" даже собираются воспользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев контракта Антони, истекающего следующим летом.



Моуриньо сохраняет доверие к бывшему игроку "Монако" и собирается дать тому шанс на старте сезона, ведь Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд задержались на ЧМ-2018, а потому первые один-два матча новой кампании пропустят.



Как добавляет The Telegraph, руководство "Юнайтед" полностью поддерживает решение Моуриньо. "Дьяволы" готовы дать Мартиалю еще один сезон, чтобы уже затем принять решение о долгосрочном будущем игрока.