Клопп: "Покупка игрока за 100 миллионов фунтов была безумием, но мир изменился"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, как впечатляющие траты его клуба на трансферном рынке этим летом соотносятся со знаменитой фразой, которую немец произнес после перехода полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году.

"Если ты покупаешь одного игрока за 100 миллионов фунтов или вроде того, и он получает травму, то все улетает в трубу. Должен ли я делать это иначе? Я хочу делать это иначе. Я бы делал это иначе, даже если бы мог тратить такие деньги".



"В день, когда футбол станет таким, меня не будет в этой профессии", — говорил Клопп по поводу рекордного на тот момент трансфера в истории футбола.



Меж тем этим летом сам Юрген потратил 170 млн. фунтов, укрепив свою команду Алиссоном, Наби Кейта, Фабиньо и Джерданом Шакири. Теперь "Ливерпуль" обладает не только самым дорогим защитником в мире, но и самым дорогим голкипером.



Естественно, что после столь внушительных трат Клоппу припомнили его высказывания. Юрген готов забрать свои слова назад, потому что считает, что футбол сильно изменился за последнее время.



"В этом и проблема нашего времени. Какую бы чушь ты ни сказал, никто не забудет этого".



"Я и представить себе не мог, что мир так сильно изменится относительно того, что была два с половиной года назад. Тогда 100 миллионов фунтов были безумной суммой. С тех пор мир совершенно изменился".



"На мне лежит ответственность, чтобы этот клуб был как можно успешнее. Я не имею права продвигать свою точку зрения и говорить, что мы не хотим покупать игроков или платить большие суммы, чтобы в конце концов "Ливерпуль" не добился успеха. Это устроено иначе".



"У нас действительно классная команда, а сделать ее еще лучше — это дорого. Игроки лучше, чем у нас есть, не валяются под ногами. Нужно уважать, что игроки связаны контрактами с другими клубами, но если ты заинтересован в игроке, попробуй его пригласить".



"Нам все равно, что думает о нас мир, как было все равно "Манчестер Юнайтед", когда я сказал те слова. Это лишь мнение в конкретный момент времени. Изменил ли я свое мнение? Да. Это правда. Однако лучше изменить свое мнение, чем никогда не иметь оного", — цитирует Клоппа The Telegraph.