"Лестер" не получал предложений насчет Шмейхеля

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что у его клуба нет предложения насчет голкипера Каспера Шмейхеля.

Согласно слухам, Шмейхель входит в шорт-лист "Челси" на замену Тибо Куртуа, который вскоре может быть продан в "Реал" из-за истекающего через год контракта.



Кроме того, на днях "лисы" потратили 12.5 миллионов фунтов на покупку голкипера "Ливерпуля" Данни Уорда, что лишь усилило спекуляции насчет Каспера. Однако Пюэль не планирует расставаться с 31-летним датчанином.



"Меня это не беспокоит. Конечно, Каспер – очень важный игрок для нас. Он очень сильно выступил на Чемпионате Мира. Мы нуждаемся в Каспере, в его характере, в его игре и в его стабильности".



"Нет, мы не получали никаких предложений насчет него. Не вижу проблем с этим. В этот период времени всегда много спекуляций, и это нормально", — сообщил Пюэль Sky Sports.