"Эвертон" согласовал стоимость Ришарлисона в размере 44 миллионов фунтов

"Эвертон" согласовал компенсацию за бразильского нападающего "Уотфорда" Ришарлисона в размере 44 миллионов фунтов.

Лишь накануне стало известно, что главный тренер "ирисок" Марку Силва приблизился к своему первому приобретению на новом месте работы и может заплатить аж 50 млн. фунтов за Ришарлисона.



В процессе переговоров мерсисайдскому клубу удалось слегка снизить цену, однако даже 44 млн. фунтов обещают "шершням" громадный заработок на игроке, который год назад был приглашен из "Флуминенсе" за 11.5 млн. фунтов.



Как стало известно Daily Mail, изначально "шершни" даже не собирались вступать в переговоры" с клубом, который пытался увести их главного тренера в прошлом сезоне, однако предлагаемые "Эвертоном" условия оказались слишком заманчивыми.



Предполагается, что "ириски" без проблем договорятся с самим игроком, и Ришарлисон охотно согласится воссоединиться с Силвой, после увольнения которого из "Уотфорда" он уже не демонстрировал прежнего футбола.