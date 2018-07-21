Тренер "Ромы" хочет отомстить Алиссону в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо пообещал отомстить своему бывшему вратарю Алиссону, обыграв новую команду бразильца в Лиге Чемпионов.

На этой неделе "Ливерпуль", наконец, завершил трансфер Алиссона стоимостью 67 миллионов фунтов. Первый номер сборной Бразилии стал самым дорогим игроком своей позиции за всю историю футбола.



На прощание Ди Франческо пожелал 25-летнему бразильцу всего наилучшего, но предупредил, что "Рома" жаждет с ним встретиться в Лиге Чемпионов.



"Надеюсь, мы встретимся с ним в Лиге Чемпионов и обыграем его. Именно это я сказал ему, когда он пришел попрощаться", - сообщил Ди Франческо Football Italia.