Тренер "Ромы" хочет отомстить Алиссону в Лиге Чемпионов

Алиссон Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо пообещал отомстить своему бывшему вратарю Алиссону, обыграв новую команду бразильца в Лиге Чемпионов.

На этой неделе "Ливерпуль", наконец, завершил трансфер Алиссона стоимостью 67 миллионов фунтов. Первый номер сборной Бразилии стал самым дорогим игроком своей позиции за всю историю футбола.

На прощание Ди Франческо пожелал 25-летнему бразильцу всего наилучшего, но предупредил, что "Рома" жаждет с ним встретиться в Лиге Чемпионов.

"Надеюсь, мы встретимся с ним в Лиге Чемпионов и обыграем его. Именно это я сказал ему, когда он пришел попрощаться", - сообщил Ди Франческо Football Italia.




Метки Алиссон, Ливерпуль, Рома

Автор foxmcfc   

Дата 21.07.2018 21:00

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  1. chr1s8rown 21.07.2018 21:59 # chr1s8rown
    рома ливерпуль аек бенфика

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  2. mazinho-united 21.07.2018 21:34 # mazinho-united
    Да че ему мстить, и так этого дыркача односезонку продали за 67 лямов, так еще и в безтрофейник. Это алиссон должен отомстить за то что его продали в лузерхуль

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  3. electric 21.07.2018 21:02 # electric
    Удаляй быстрее. Ухахаа

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