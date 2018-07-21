Гвардиола верит, что непопадание на ЧМ-2018 сделает Сане сильнее

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что непопадание в заявку сборной Германии для участия в Чемпионате Мира сделает вингера Лероя Сане только сильнее.

Прошлый сезон стал абсолютно лучшим в карьере 22-летнего Сане, который отметился 14 голами и 17 результативными передачами. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.



Лев не взял Лероя в Россию, где немцы с треском провалились, заняв последнее место в своей группе. Гвардиола убежден, что это никак не повлияет на его подопечного, и тот будет играть еще лучше.



"Лерой должен осознать, что это решение может сделать его сильнее. Он так молод, а через два года будет следующий Чемпионат Европы, через четыре — следующий Чемпионат Мира".



"Думаю, теперь это в прошлом. Их тренер решил, что так будет лучше для национальной команды".



"Лерой должен принять это и двигаться дальше. У него есть возможность показать сборной Германии и в первую очередь всем нам, что он не ограничится одним блестящим сезоном", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.