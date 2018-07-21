"Лестер" отказался продать Ахмеда Мусу за 12 миллионов фунтов

"Лестер" отклонил предложение "Аль-Насра" из Саудовской Аравии в 12 миллионов фунтов о покупке нападающего Ахмеда Мусы.

В июле 2016 "лисы" обновили свой трансферный рекорд покупкой Мусы у ЦСКА, выложив за игрока сборной Нигерии 16.6 миллионов фунтов. С тех пор Ахмед провел всего 21 матч в Премьер-Лиге и забил два гола.



Как стало известно Sky Sports, клуб с "Кинг Пауэр" жаждет отбить свои инвестиции в 25-летнего нигерийца, именно поэтому предложение "Аль-Насра" было отклонено. "Лисы" не будут препятствовать уходу Мусы, но лишь по правильной цене.



Согласно слухам, еще одним претендентом на Мусу, который вторую половину минувшего сезона провел в аренде в ЦСКА, может стать "Галатасарай".



Также Sky Sports сообщает, что "Лестер" получил запрос от "Спортинга" насчет аренды другого своего нападающего, Ислама Слимани. Однако "лисы" предпочитают вариант с продажей 30-летнего алжирца, установив за игрока цену в 18 млн. фунтов.