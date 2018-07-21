"Юнайтед" обдумывает предложение по Харри Магуайру

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Харри Магуайру и готов предложить 65 миллионов фунтов за центрального защитника "Лестера" и сборной Англии, если освободит место для него место в своей команде.

Напомним, Магуайр перебрался на "Кинг Пауэр" лишь в прошлом году из "Халла" за 17 млн. фунтов. Уверенный сезон в Премьер-Лиге за "Лестер" и блестящая игра за сборную Англии на ЧМ-2018 многократно увеличили трансферную стоимость Харри.



По слухам, "лисы" уже вовсю работают над новым контрактом для 25-летнего защитника. Daily Mail утверждает, что "Лестер" собирается увеличить зарплату Магуайра до 75 тыс. фунтов в неделю, однако "Юнайтед" готов предложить Харри еще более заманчивые условия.



В данный момент Моуриньо не испытывает дефицита игроков в центре обороны — но лишь в количественном отношении. Жозе считает, что "Юнайтед" нуждается в харизматичном центральном защитнике, который бы смог командовать партнерами.



Таким образом, для приглашения новичка Моуриньо сперва потребуется избавиться от Маркоса Рохо, Эрика Байи или Криса Смоллинга. Фил Джонс и Виктор Линделеф выглядят неприкасаемыми для Жозе.



Проблема для "Юнайтед" в том, что летнее трансферное окно закрывается в Премьер-Лиге уже 9 августа — вскоре после возвращения Магуайра и других игроков сборной Англии из отпуска.