"Атлетико" обратился насчет аренды Жиру

"Атлетико" обратился к "Челси" насчет аренды нападающего Оливье Жиру.

Как известно, Жиру перебрался на "Стэмфорд Бридж" только в январе из "Арсенала". Оливье составил достойную конкуренцию Альваро Морате, а сезон и вовсе завершал как основной нападающий "синих".



Однако чемпиону Мира в составе сборной Франции может не найтись места в планах нового главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, который жаждет пригласить на роль основного форварда Гонсало Игуаина из "Ювентуса".



В качестве дублеров Игуаина Сарри мог бы использовать Морату и Мичи Батшуайи, вернувшегося из аренды в дортмундской "Боруссии". Это не оставил без внимания "Атлетико", обратившись насчет доступности 31-летнего Жиру.



По информации Sky Sports, "синие" открыты к расставанию с французом, но предпочитают его продать, нежели отправить в аренду.