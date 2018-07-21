"Атлетико" обратился насчет аренды Жиру
"Атлетико" обратился к "Челси" насчет аренды нападающего Оливье Жиру.
Как известно, Жиру перебрался на "Стэмфорд Бридж" только в январе из "Арсенала". Оливье составил достойную конкуренцию Альваро Морате, а сезон и вовсе завершал как основной нападающий "синих".
Однако чемпиону Мира в составе сборной Франции может не найтись места в планах нового главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, который жаждет пригласить на роль основного форварда Гонсало Игуаина из "Ювентуса".
В качестве дублеров Игуаина Сарри мог бы использовать Морату и Мичи Батшуайи, вернувшегося из аренды в дортмундской "Боруссии". Это не оставил без внимания "Атлетико", обратившись насчет доступности 31-летнего Жиру.
По информации Sky Sports, "синие" открыты к расставанию с французом, но предпочитают его продать, нежели отправить в аренду.
21.07.2018 18:00
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