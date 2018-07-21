Перишич не говорил "Интеру", что хочет в "Юнайтед"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что вингер Иван Перишич, которого вновь сватают в "Манчестер Юнайтед", не делал никаких намеков на желание уйти из клуба.

Достоверно известно, что "Юнайтед" пытался приобрести игрока сборной Хорватии еще прошлым летом, но тогда двум клуба не удалось договориться о размере компенсации, хотя сам Иван жаждал воссоединиться с Жозе Моуриньо, с которым ему ранее довелось поработать в Милане.



Этим летом Перишич помог хорватам выйти в финал Чемпионата Мира, после чего Ивана вновь принялись сватать на "Олд Траффорд". В данный момент 29-летний игрок все еще отдыхает, однако Спаллетти полон уверенности, что сможет сохранить свою звезду.



"Я разговаривал с Перишичем на днях. Он уже закончил праздновать и сказал мне, что устал душевно и физически. Он должен восстановиться, но он не говорил мне ничего, что позволило бы усомниться в его желании остаться здесь в Милане", — цитирует Спаллетти Daily Mirror.