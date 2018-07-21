Симон Миньоле может перейти в "Барселону"

Угодив в опалу к главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, голкипер "красных" Симон Миньоле может получить предложение перейти в "Барселону".

Напомним, вторую половину минувшего сезона Миньоле провел на лавке "Ливерпуля". Однако теперь Симон будет за спиной не только Лориса Кариуса, но и новичка Алиссона, а потому едва ли сможет попадать даже в заявку на матчи.



Учитывая это, ожидается, что Миньоле покинет "Энфилд" до закрытия летнего трансферного окна. Как стало известно Marca, 30-летний бельгиец вызывает серьезный интерес со стороны "Барселоны".



Сообщается, что Симон возглавляет шорт-лист "Барселоны" на замену Ясперу Силлессену, который отчаялся стать первым номером на "Ноу Камп". Помимо Миньоле, каталонцы также интересуются Куном Кастелсом из "Вольфсбурга", Янном Зоммером из менхенгладбахской "Боруссии", Херонимо Рульи из "Реал Соследад" и Марко Дмитровичем из "Эйбара".



Естественно, что в "Барселоне" Миньоле будет только вторым номером, позади Марк-Андре Тер Штегена, однако масштаб клуба и возможность выигрывать трофеи должны сделать этот вариант привлекательным в глазах Симона.