Клеверли пропустит старт сезона после операции на ахилле

Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли пропустит старт нового сезона из-за перенесенной операции на ахилле.

28-летний англичанин имел давние проблемы с ахиллом, свой последний матч за "шершней" сыграв еще в январе, когда в безголевой ничьей против "Стоука" он получил травму задней поверхности бедра.



Оерация на ахилле прошлом успешно, и теперь Клеверли надеется вернуться на футбольное поле осенью.



"Это нечто, с чем мне требовалось раз и навсегда разобраться в определенный момент своей карьеры".



"Я привык играть с болью в лодыжке. Теперь это останется в прошлом, я буду здоров и постараюсь вернуть свое место в команде, когда закончу реабилитацию", — цитирует Клеверли BBC.