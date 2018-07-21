Клеверли пропустит старт сезона после операции на ахилле
Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли пропустит старт нового сезона из-за перенесенной операции на ахилле.
28-летний англичанин имел давние проблемы с ахиллом, свой последний матч за "шершней" сыграв еще в январе, когда в безголевой ничьей против "Стоука" он получил травму задней поверхности бедра.
Оерация на ахилле прошлом успешно, и теперь Клеверли надеется вернуться на футбольное поле осенью.
"Это нечто, с чем мне требовалось раз и навсегда разобраться в определенный момент своей карьеры".
"Я привык играть с болью в лодыжке. Теперь это останется в прошлом, я буду здоров и постараюсь вернуть свое место в команде, когда закончу реабилитацию", — цитирует Клеверли BBC.
21.07.2018 15:10
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