"Челси" продал Жереми Бога в "Сассуоло"

"Челси" продал своего атакующего полузащитника Жереми Бога в "Сассуоло" примерно за 3.5 миллиона фунтов.

Проведя много лет в системе "синих", Бога смог сыграть только один матч за первую команд. Как и многие другие юниоры лондонцев, Жереми был вынужден скитаться по арендам.



Этим летом француз ивуарийского происхождения решил кардинально изменить свою карьеру и разорвал отношения с "Челси". 21-летний Бога уехал выступать в Серию А, правда, как гласит заявление "Сассулоло", "синие" оставили за собой право обратного выкупа Жереми.



Добавим, свой единственный матч за "Челси" Бога провел в первом туре прошлого сезона Премьер-Лиги, появившись в стартовом составе против "Бернли".