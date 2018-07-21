"Челси" продал Жереми Бога в "Сассуоло"

Жереми Бога "Челси" продал своего атакующего полузащитника Жереми Бога в "Сассуоло" примерно за 3.5 миллиона фунтов.

Проведя много лет в системе "синих", Бога смог сыграть только один матч за первую команд. Как и многие другие юниоры лондонцев, Жереми был вынужден скитаться по арендам.

Этим летом француз ивуарийского происхождения решил кардинально изменить свою карьеру и разорвал отношения с "Челси". 21-летний Бога уехал выступать в Серию А, правда, как гласит заявление "Сассулоло", "синие" оставили за собой право обратного выкупа Жереми.

Добавим, свой единственный матч за "Челси" Бога провел в первом туре прошлого сезона Премьер-Лиги, появившись в стартовом составе против "Бернли".



Метки Бога, Сассуоло, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 311

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 21.07.2018 15:20 # farot
    Эта бизнес машина даже бога способна продать

    (ответить)

  2. vyrentz 21.07.2018 15:14 # vyrentz
    Евреям не впервой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: