"Челси" продал Жереми Бога в "Сассуоло"
"Челси" продал своего атакующего полузащитника Жереми Бога в "Сассуоло" примерно за 3.5 миллиона фунтов.
Проведя много лет в системе "синих", Бога смог сыграть только один матч за первую команд. Как и многие другие юниоры лондонцев, Жереми был вынужден скитаться по арендам.
Этим летом француз ивуарийского происхождения решил кардинально изменить свою карьеру и разорвал отношения с "Челси". 21-летний Бога уехал выступать в Серию А, правда, как гласит заявление "Сассулоло", "синие" оставили за собой право обратного выкупа Жереми.
Добавим, свой единственный матч за "Челси" Бога провел в первом туре прошлого сезона Премьер-Лиги, появившись в стартовом составе против "Бернли".
21.07.2018 15:00
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