Шюррле может вернуться в Премьер-Лигу

Вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле покинет клуб этим летом и, вероятно, вернется в Англию.

Напомним, что Шюррле уже выступал в Премьер-Лиге, где два сезона посвятил "Челси". Затем Андре вернулся на родину, но перезапустить карьеру не смог, не попав в заявку сборной Германии на Чемпионат Мира в России.



Понимая, что места для Шюррле в команде нет, спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк предупредил игрока, что тому стоит искать новый клуб. Более того, переговоры с представителями Премьер-Лиги уже ведутся.



"Мы обсудили ситуацию с Андре и объяснили, что на его позиции у нас слишком много игроков. Мы уже ведем конкретные переговоры с другим клубом", - сообщил Цорк Bild.