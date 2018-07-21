Шюррле может вернуться в Премьер-Лигу
Вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле покинет клуб этим летом и, вероятно, вернется в Англию.
Напомним, что Шюррле уже выступал в Премьер-Лиге, где два сезона посвятил "Челси". Затем Андре вернулся на родину, но перезапустить карьеру не смог, не попав в заявку сборной Германии на Чемпионат Мира в России.
Понимая, что места для Шюррле в команде нет, спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк предупредил игрока, что тому стоит искать новый клуб. Более того, переговоры с представителями Премьер-Лиги уже ведутся.
"Мы обсудили ситуацию с Андре и объяснили, что на его позиции у нас слишком много игроков. Мы уже ведем конкретные переговоры с другим клубом", - сообщил Цорк Bild.
21.07.2018 14:00
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