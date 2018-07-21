"Тоттенхэм" начнет сезон без своих звезд

Лидеры "Тоттенхэма" выйдут из отпуска только за неделю до стартового матча в Премьер-Лиге, потому пропустят начало сезона.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино хочет, чтобы все игроки, задействованные на Чемпионате Мира этим летом, получили как минимум три недели отдыха перед стартом сезона.



Это означает, что голкипер Уго Льорис, защитники Тоби Алдервейрелд, Данни Роуз, Ян Вертонген и Киран Триппьер, полузащитники Деле Алли, Эрик Дайер, Мусса Дембеле и нападающий Харри Кейн приступят к тренировкам только за шесть дней до первого матча сезона с "Ньюкаслом".



Как сообщает Daily Mail, в такой срок футболисты едва ли смогут набрать форму, чтобы сыграть 11 августа на "Сент-Джеймс Парк". Таким образом, на старте кампании Почеттино придется обойтись без своих лидеров.