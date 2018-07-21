Анри может возглавить "Астон Виллу"

Избежав внешнего управления, "Астон Вилла" готова пригласить на роль главного тренера легенду "Арсенала" Тьерри Анри.

Накануне владелец "Астон Виллы" Тони Ся, наконец, решил все финансовые проблемы бирмингемского клуба, сумев привлечь внешние инвестиции. Основную долю в клубе с "Вилла Парк" теперь имеет египетский бизнесмен Нассеф Савирис.



Как стало известно Daily Mirror, первым решением Савириса может стать приглашение Анри на место Стива Брюса. Тьерри уже вошел в шорт-лист потенциальных кандидатов.



В начале недели француз объявил, что покидает Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере, поэтому может быть открыт к предложению "вилланов", уточняет издание.