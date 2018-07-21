Фабиньо: "Ливерпуль" поборется за титул"

Фабиньо Новичок "Ливерпуля" Фабиньо уверен, что "красные" бросят вызов "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне "красные" финишировали лишь на четвертом месте в Премьер-Лиге, зато этим летом инвестировали в состав и накупили игроков на общую сумму 200 миллионов фунтов. По мнению Фабиньо, это красноречивее всего говорит об амбициях "Ливерпуля".

"У нас отличная команда, и мы способны побороться за титул. Я только знакомлюсь с партнерами по команде, но уже понял, насколько они хорошие игроки. У нас великолепный тренер, превосходный коллектив. Да, "Сити" показывал в прошлом сезоне отличный футбол, но мы тоже хотим продемонстрировать свои лучшие качества".

"Когда я узнал об интересе "Ливерпуля", я был в полном в восторге. Я пытался сконцентрироваться на "Монако", но когда такой клуб, как "Ливерпуль", наводит на тебя справки, это оказывает большое влияние. Я не мог не думать об этом в конце сезона".

"Я посмотрел много матчей с участием "Ливерпуля", и их стиль просто заворожил меня – они быстро переходят из обороны в атаку, хорошо контратакуют и начинают игру от вратаря. За этим было приятно наблюдать", - сообщил Фабиньо The Telegraph.




Метки Ливерпуль, Фабиньо

Автор foxmcfc   

Дата 21.07.2018 11:00

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  1. alexomck 21.07.2018 11:33 # alexomck
    еее, на конец-то плановое вью вышло

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  2. ma1efikus 21.07.2018 11:12 # ma1efikus
    Конечно. Формально все 20 команд будут бороться.

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  3. mancityman 21.07.2018 11:09 # mancityman
    Как сосали так и будут сосать, это у колбасы в крови .

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  4. farot 21.07.2018 11:02 # farot
    очередной афроамериканец с омолаживающим лет на 10 паспортом

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