Кейта предпочел "Ливерпуль" "Барселоне" и "Баварии"

Новичок "Ливерпуля" Наби Кейта рассказал, что у него была возможность перейти в "Барселону" или "Баварию" вместо мерсисайдского клуба.

Договорившись с "РБ Лейпциг" еще прошлым летом, спустя год "красные" оформили приобретение Кейта стоимостью 52.75 миллионов фунтов.



По словам 23-летнего гвинейца у него были и другие заманчивые варианты, включая чемпионов Ла Лиги и Бундеслиги, однако он предпочел команду Юргена Клоппа.



"Это правда, что у меня были варианты с другими командами вроде тех, что вы назвали, однако важную роль в моем решении сыграл тренер. Мы хорошо поговорили. Его слова насчет этого проекта действительно меня убедили".



"Я смог увидеть, как этот клуба развивается, и я подолгу разговаривал с Садио Мане. Садио мне как брат. Мы провели вместе девять месяцев в Зальцбурге, и у нас сложились хорошие отношения. Мы большие друзья с тех пор. Он поведал мне, насколько велик этот клуб, как сильно прогрессирует эта команда, каким потенциалом она обладает", — сообщил Кейта The Guardian.