Эррера: "Де Хеа докажет, что он лучший голкипер в мире"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что по-прежнему считает своего одноклубника Давида Де Хеа лучшим голкипером мира, несмотря на невыразительную игру на Чемпионате Мира в России.

27-летний Де Хеа неубедительно провел свой первый мундиаль в качестве первого номера испанской сборной, совершив грубейшую ошибку уже в первом матче группового этапа против Португалии (3:3).



Однако Эрррера, который вообще не был вызван для участия в ЧМ-2018, не согласен с критикой в адрес своего соотечественника. Андер убежден, что в новом сезоне Давид вновь докажет свой высочайший класс.



"Мне все равно, что говорят критики. Он лучший голкипер в мире, он на голову сильнее любого другого, и он покажет это снова. Когда ты лучший голкипер в мире и не совершаешь эти удивительные сейвы, каждый будет говорить про это".



"Когда я не играю хорошо, то меня не критикуют, потому что я не являюсь лучшим в мире, но для него это обычное дело, и он справится с этим", — цитирует Эрреру Sky Sports.