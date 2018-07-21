Эррера: "Де Хеа докажет, что он лучший голкипер в мире"

Андер Эррера и Давид Де Хеа Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что по-прежнему считает своего одноклубника Давида Де Хеа лучшим голкипером мира, несмотря на невыразительную игру на Чемпионате Мира в России.

27-летний Де Хеа неубедительно провел свой первый мундиаль в качестве первого номера испанской сборной, совершив грубейшую ошибку уже в первом матче группового этапа против Португалии (3:3).

Однако Эрррера, который вообще не был вызван для участия в ЧМ-2018, не согласен с критикой в адрес своего соотечественника. Андер убежден, что в новом сезоне Давид вновь докажет свой высочайший класс.

"Мне все равно, что говорят критики. Он лучший голкипер в мире, он на голову сильнее любого другого, и он покажет это снова. Когда ты лучший голкипер в мире и не совершаешь эти удивительные сейвы, каждый будет говорить про это".

"Когда я не играю хорошо, то меня не критикуют, потому что я не являюсь лучшим в мире, но для него это обычное дело, и он справится с этим", — цитирует Эрреру Sky Sports.



Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2018 09:00

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  1. januzaj00 21.07.2018 09:57 # januzaj00
    Он уже давно все доказал

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  2. monsieurgood 21.07.2018 09:42 # monsieurgood
    среди вратарей мю

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  3. osprey 21.07.2018 09:33 # osprey
    Он уже дня три как не лучший в АПЛ, что обо всем мире говорить

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  4. mancunia-planet 21.07.2018 09:27 # mancunia-planet
    Объективно.

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