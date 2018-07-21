"Вулверхэмптон" сделал запрос насчет Андре Силвы

"Вулверхэмптон" сделал запрос относительно нападающего "Милана" Андре Силвы.

Сами "россонери" приобрели Силву лишь год назад у "Порту" за 32 миллиона фунтов. Андре пока не удалось в полной мере адаптироваться к Серии А, где за весь сезон он отличился только дважды, слегка скрасив это своей результативностью в Лиге Европы — восемь голов в 14 матчах.



До перехода в "Милан" Силва провел просто великолепный сезон, забив 21 гол за "Порту", во главе которого тогда находился Нуну Эшпириту Санту — нынешний тренеров "волков".



Теперь Эшпириту Санту воссоединиться с Силвой, однако "Вулверхэмптон" — не единственный клуб, сделавший запрос насчет 22-летнего португальца.



"Мы потратили кучу денег на Андре Силву. Наш тренер Дженнаро Гаттузо проверит его во время тренировочного сбора, и затем мы примем решение. Если ничего не получится, мы продадим его или отправим в аренду".



"В данный момент в контакте с нами находятся два клуба: "Вулверхэмптон" и "Галатасарай". Оба проявили интерес к Андре Силве, но мы попросили их подождать. Оба клуба должны помнить, что мы заплатили за него 38 миллионов евро", — сообщил спортивный директор "Милана" Массимо Мирабелли Milan TV.