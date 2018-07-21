"Челси" может приютить Джо Харта
Опальный голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт стал еще одной кандидатурой для "Челси" на замену Тибо Куртуа.
Решив не продлевать свой истекающий через год контракт, Куртуа не оставил "синим" выбора — теперь лондонский клуб вынужден продать бельгийского вратаря до закрытия трансферного окна.
Ожидается, что "Челси" отпустит Тибо в "Реал", как только обзаведется новым первым номером. В последние дни на "Стэмфорд Бридж" сватали таких голкиперов, как Петр Чех из "Арсенала", Каспер Шмейхель из "Лестера" и Джанлуиджи Доннарумма из "Милана".
Как стало известно The Sun, также "синие" рассматривают вариант с приобретением 31-летнего Харта, который доступен всего за 5 миллионов фунтов и жаждет получит шанс, чтобы реабилитировать свою карьеру.
Руководство "Челси" придерживается очень высокого мнения мнения о Джо, несмотря на то, что последние пару сезонов англичанин демонстрировал далеко не идеальную игру.
По информации издания, кандидатуру Харта одобряет и новый тренер "синих" Маурицио Сарри, который не готов тратить целое состояние на замену Куртуа.
21.07.2018 07:00
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