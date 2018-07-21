"Астон Вилла" решила свои финансовые проблемы

Владелец "Астон Виллы" Тони Ся нашел решение финансовых проблем своего клуба, сумев привлечь инвестиции двух влиятельных бизнесменов.

Напомним, в мае "вилланы" потерпели поражение от "Фулхэма" в финале плей-офф Чемпионшипа и не смогли вернуться в Премьер-Лигу, откуда они выбыли два года назад.



"Астон Вилла" явно рассчитывала на деньги, которые сулит участие в Премьер-Лиге, поэтому неудавшееся повышение в классе обернулось громадными проблемами, а в июне над клубом даже нависла угроза введения внешней администрации.



Последние недели Ся активно искал инвесторов, желающих спасти "Астон Виллу", и в конце концов договорился с египтянином Нассефом Савирисом и американцем Уэсом Эденсом. Правда, теперь Тони перестал быть единоличным владельцем клуба, перейдя на должность сопрезидента и сохранив за собой место в совете директоров.



Добавим, что состояние Савириса оценивается Forbes в 5.2 миллиардов фунтов, а Эденс известен тем, что владеет долей в клубе НБА "Милуоки Бакс". Оба бизнесмена сделали свои состояния в финансовой сфере.