"Барселона" вернулась с третьим предложением по Виллиану

Филиппе Коутиньо и Виллиана "Барселона" направила уже свое третье предложение о покупке вингера "Челси" Виллиана, на сей раз выразив готовность заплатить за игрока сборной Бразилии более 55 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Виллиан не пользовался особым доверием со стороны Антонио Конте. Ожидалось, что это может подтолкнуть 29-летнего бразильца к уходу со "Стэмфорд Бридж".

Желание сменить клуб не пропало у экс-игрока "Шахтера" и "Анжи" даже после того, как "Челси" уволил Конте и назначил главным тренером Маурицио Сарри.

Как стало известно Sky Sports, "Барселона" не оставляет попыток склонить "Челси" к сделке. Получив отказы на два предложения, одно из которых составило 50 млн. фунтов, на сей раз каталонский клуб вернулся с суммой свыше 55 млн.

Виллиан является важной целью для рулевого "Барселоны" Эрнесто Вальверде, чья команда в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу и Кубок Испании. Каталонцы надеются, что бразилец поможет им компенсировать потерю Андреса Иньесты.



Метки Барселона, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2018 00:45

Количество просмотров Просмотров: 586

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  1. kagawa013 21.07.2018 01:50 # kagawa013
    Лукаку
    Перишич Санчес Вильян
    Погба Матич Фред
    Янг Байи Линделеф Валенсия
    Бог


    Норм состав намечается

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  2. golokante 21.07.2018 01:48 # golokante
    Да шож такое. Такой слабый клуб, а Барселона с Реалом с ума сходят по половине команды. Эксперты фапла. Почему так происходит?

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  3. kagawa013 21.07.2018 01:46 # kagawa013
    Он же уже в МЮ переходит

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  4. chr1s8rown 21.07.2018 01:32 # chr1s8rown
    там щельси оформил рукании бочку. а мижайло похххй на трансферы середняка . можно и утром сделать

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  5. didier-11 21.07.2018 01:15 # didier-11
    Быстрее отдавайте , ебланы , пока барсуки не передумали

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  6. thegodfather 21.07.2018 01:13 # thegodfather
    Рофл, продано

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  7. ccchelsea 21.07.2018 01:09 # ccchelsea
    Ебанутые, продавайте пока есть возможность.

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  8. man4ester17 21.07.2018 00:47 # man4ester17
    да слейте уже этого бегунка

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