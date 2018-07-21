"Барселона" вернулась с третьим предложением по Виллиану
"Барселона" направила уже свое третье предложение о покупке вингера "Челси" Виллиана, на сей раз выразив готовность заплатить за игрока сборной Бразилии более 55 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Виллиан не пользовался особым доверием со стороны Антонио Конте. Ожидалось, что это может подтолкнуть 29-летнего бразильца к уходу со "Стэмфорд Бридж".
Желание сменить клуб не пропало у экс-игрока "Шахтера" и "Анжи" даже после того, как "Челси" уволил Конте и назначил главным тренером Маурицио Сарри.
Как стало известно Sky Sports, "Барселона" не оставляет попыток склонить "Челси" к сделке. Получив отказы на два предложения, одно из которых составило 50 млн. фунтов, на сей раз каталонский клуб вернулся с суммой свыше 55 млн.
Виллиан является важной целью для рулевого "Барселоны" Эрнесто Вальверде, чья команда в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу и Кубок Испании. Каталонцы надеются, что бразилец поможет им компенсировать потерю Андреса Иньесты.
21.07.2018 00:45
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Последние комментарии:
Лукаку
Перишич Санчес Вильян
Погба Матич Фред
Янг Байи Линделеф Валенсия
Бог
Норм состав намечается
(ответить)
Да шож такое. Такой слабый клуб, а Барселона с Реалом с ума сходят по половине команды. Эксперты фапла. Почему так происходит?
(ответить)
Он же уже в МЮ переходит
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там щельси оформил рукании бочку. а мижайло похххй на трансферы середняка . можно и утром сделать
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Быстрее отдавайте , ебланы , пока барсуки не передумали
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Рофл, продано
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Ебанутые, продавайте пока есть возможность.
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да слейте уже этого бегунка
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