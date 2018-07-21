"Барселона" вернулась с третьим предложением по Виллиану

"Барселона" направила уже свое третье предложение о покупке вингера "Челси" Виллиана, на сей раз выразив готовность заплатить за игрока сборной Бразилии более 55 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Виллиан не пользовался особым доверием со стороны Антонио Конте. Ожидалось, что это может подтолкнуть 29-летнего бразильца к уходу со "Стэмфорд Бридж".



Желание сменить клуб не пропало у экс-игрока "Шахтера" и "Анжи" даже после того, как "Челси" уволил Конте и назначил главным тренером Маурицио Сарри.



Как стало известно Sky Sports, "Барселона" не оставляет попыток склонить "Челси" к сделке. Получив отказы на два предложения, одно из которых составило 50 млн. фунтов, на сей раз каталонский клуб вернулся с суммой свыше 55 млн.



Виллиан является важной целью для рулевого "Барселоны" Эрнесто Вальверде, чья команда в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу и Кубок Испании. Каталонцы надеются, что бразилец поможет им компенсировать потерю Андреса Иньесты.